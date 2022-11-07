Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün için flaş yorum! "Galatasaray'ın faydasına olacaksa..."
Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Suat Umurhan, Sabah Sporu programında Galatasaray'a dair değerlendirmelerde bulundu. Umurhan, "Sadece ayaklarına top beklemek Galatasaray'ın kanatlarındaki en büyük sorundu. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sürekli topu ayağına bekliyor. Top geldikten sonra 'çalım atayım', 'top süreyim', 'rakibi bozayım' düşüncesindeler ama futbol bunu kaldırmıyor. Galatasaray'ın faydasına olacaksa Kerem ve Yunus kulübede devam edebilirler." yorumunu yaptı. (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:48
Kerem ve Yunus için flaş yorum! "G.Saray'ın faydasına olacaksa..." 07 Kasım 2022 | 12:00
01:27
Okan Buruk'a övgü dolu sözler: Hakkını yemeyin! 06 Kasım 2022 | 12:00
00:52
Toroğlu: Ben olsam oyundan atarım! 05 Kasım 2022 | 12:00
02:15
Toroğlu: Büyük takım bu golü yemez! 05 Kasım 2022 | 12:00
06:08
İşte dev derbi öncesi iki ekibin son durumu 05 Kasım 2022 | 12:00
05:00
G.Saray ile Beşiktaş cephesinde neler yaşanıyor? 04 Kasım 2022 | 12:00
02:55
Okan Buruk'un 11 tercihi nasıl olacak? 03 Kasım 2022 | 12:00
01:15
"Bazı futbolcular Okan Buruk'un yazışmalarını paylaşıyor" 02 Kasım 2022 | 12:00