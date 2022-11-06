Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Okan Buruk'a övgü dolu sözler: Hakkını yemeyin!
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, derbi maçta Beşiktaş'ı Icardi'nin golleriyle 2-1'lik skorla devirdi. Maçın ardından A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'a övgüler yağdırdı. İşte o sözler...
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