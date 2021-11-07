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Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim: Bazı kayıpları hak ediyoruz

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı ve 1 puana razı oldu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Bazı kayıpları hak ediyoruz." dedi. İşte Fatih Terim'in açıklamalarının tamamı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
07.11.2021
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