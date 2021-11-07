Erman Toroğlu'dan Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum! "Fatih Terim'i uyaracak adam yok"

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu maçı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Fatih Terim'in yanında 'Bir dakika hocam, bu işi böyle yapalım' diyecek adam yok. Fatih hoca bazen dalıyor, seyrediyor. Babel hiç yok, nasıl tahammül ediyorsun arkadaş. Orta atıyorlar, Mohamed ile Diagne yoksa ne ortası atıyorsun ağabey." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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