Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için fırsat kaçtı mı?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan milli futbolcular Kaan Ayhan'ın 2.5, Kenan Karaman'ın ise 2 milyon Euro'luk opsiyonları sona erdi ve oyuncuların toplam 4.5 milyon Euro'luk çıkış maddesi kullanılmadı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

ABONE OL