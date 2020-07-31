Galatasaray Gheorghe Hagi'yi unutmadı!

Galatasaray'da gösterdiği performansla sarı-kırmızılı takımın efsaneleri arasında gösterilen Gheorghe Hagi, 24 yıl önce bugün Cimbom'a imza atmıştı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından Gheorghe Hagi ile ilgili yapılan açıklamada, "Karpatların Maradonası, Comandante, büyük usta, efsanemiz... Gheorghe Hagi, 24 yıl önce bugün kendisini Galatasaraylı yapan imzayı atarak unutulmayacak bir tarihi serüvenin ilk adımını attı. I love you Hagi... I love you Hagi..." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Hagi'nin imza töreninden ve gollerinin yer aldığı bir video paylaşıldı.

Gheorghe Hagi, futbolcu olarak Galatasaray ile 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanırken, teknik direktör olarak da 1 kez Türkiye Kupası sevinci yaşadı.