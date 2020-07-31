31 Temmuz 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray Gheorghe Hagi'yi unutmadı!
Galatasaray'da gösterdiği performansla sarı-kırmızılı takımın efsaneleri arasında gösterilen Gheorghe Hagi, 24 yıl önce bugün Cimbom'a imza atmıştı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
31.07.2020
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından Gheorghe Hagi ile ilgili yapılan açıklamada, "Karpatların Maradonası, Comandante, büyük usta, efsanemiz... Gheorghe Hagi, 24 yıl önce bugün kendisini Galatasaraylı yapan imzayı atarak unutulmayacak bir tarihi serüvenin ilk adımını attı. I love you Hagi... I love you Hagi..." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Hagi'nin imza töreninden ve gollerinin yer aldığı bir video paylaşıldı.
Gheorghe Hagi, futbolcu olarak Galatasaray ile 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanırken, teknik direktör olarak da 1 kez Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Transferden gelen para Kaan'a harcanacak"
- Erman Toroğlu: "Erol Bulut Bütün Yardımcılarını Götürmek İstiyormuş" / Takım Oyunu / 30.07.2020
- Sabah Sporu - 30/07/2020
- "Transferden gelen para Kaan'a harcanacak"
- Sörloth sezona damga vurdu
- Abdullah Avcı için geri sayım
- Zulte Waregem'den yeni Larin hamlesi
- Newton'dan Trabzonspor'a önemli katkı
- Fenerbahçe'de gündem mali konular
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama