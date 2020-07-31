31 Temmuz 2020, Cuma

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"Galatasaray Belhanda ve Falcao'nun yerine Götze ve Mandzukic'i istiyor"

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, sarı-kırmızılıların Radamel Falcao ve Younes Belhanda ile yollarını ayırmayı düşündüğünü ve iki oyuncunun yerine Mario Götze ve Mario Mandzukic'i transfer etmek istediklerini söyledi.
31.07.2020
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