İtalyan kulüpleri Marcao'nun peşinde

İtalyan kulüpleri Galatasaray'ın brezilyalı stoperi Marcao için yarışıyor... Çizme basınına göre Udinese, Fiorentına ve Atalanta transfer için ısrarcı.

Marcao İtalyan kulüplerinin radarında...

Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl devre arasında Chavez'den kadrosuna kattığı Marcao'ya Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler yağmaya başladı.

İtalyan basını, Udinese, Fiorentina ve Atalanta'nın genç stoperi sezon sonunda kadrosuna katabilmek için istekli olduğunu yazdı. Özellikle de Fiorentina Sportif Direktörü Daniele Prade'nin, Brezilyalı futbolcunun transferini fırsat olarak gördüğü aktarıldı.

Galatasaray yönetiminin, 10 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde satışa onay vereceği iddia ediliyor. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilen sarı kırmızılı kulübün transfer için bütçe oluşturmayı planladığı bildirildi.

Marcao'nun transferi için Galatasaray'ın talep ettiği 10 milyon Euro'luk bonservis bedelini 7 milyon Euro seviyesine çekmesini bekleyen Fiorentina, Brezilyalı futbolcunun transferi için ısrarcı.