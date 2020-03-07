07 Mart 2020, Cumartesi

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İşte Galatasaray'ın Onyekuru planı! Sezon sonunda...

Galatasaray, Onyekuru'yu tutmak için tüm şartlarını zorlayacak. Takıma geri dönecek Maicon, Babel ve Diagne gibi kiralık yıldızlar yazın satış listesine koyulacak, Belhanda için ise körfez ülkelerinden teklif beklenecek. Onyekuru'nun bonservisi için 13.5 milyon Euro bulunamazsa B planı devreye sokulacak ve Luyindama'da olduğu gibi yıldız oyuncu zorunlu satın alma opsiyonuyla tekrar kiralanmaya çalışılacak.
07.03.2020

Galatasaray'ın geri dönmesi için 6 ay uğraştığı Henry Onyekuru beklentileri boşa çıkarmadı.

Fenerbahçe derbisinin kahramanı olan Onyekuru için Fatih Terim sistemini değiştirdi ve 10 numarası Emre Akbaba'dan vazgeçti.

Onyekuru'nun ilk 11'e girmesiyle Radamel Falcao da performansını artırdı.

Monaco'dan 750 bin Euro'ya kiralanan 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Everton'a 13.5 milyon Euro ödeyerek Onyekuru'nun bonservisini alan Monaco "Pazarlığa hazırız ama Onyekuru'dan zarar etmeyeceğiz" mesajıyla genç oyuncuyu 13.5 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayacağını Galatasaray'a bildirdi.

Galatasaray'da 2 sezonda toplam 51 kez sahaya çıkan Nijeryalı yıldız 17 gol atarken 5 kez de asist yaptı.

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