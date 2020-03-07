Galatasaray'ın Sivasspor taktiği hazır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim zorlu Sivasspor deplasmanı öncesi taktiğini belirledi. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe derbisini kazandıran stratejiden vazgeçmeyeceği öğrenildi.

Galatasaray'da gözler zorlu Sivasspor deplasmanına çevrildi.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de 20 yıl sonra zaferi getiren oyun planını, Sivas deplasmanında da deneyecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in orta saha merkezini Seri, Ömer ve Belhanda üçlüsüyle geride tutup, Feghouli, Falcao ve Onyekuru'yu uzun toplarla pozisyona sokmaya çalışacağı öğrenildi. Savunma dörtlüsünde ise bir değişiklik olmayacak. Beklerde Mariano ile Saracchi, stoperde ise Donk-Marcao ikilisi görev yapacak.

Galatasaray, tıpkı Kadıköy'de olduğu gibi orta sahada rakibi durdurarak, Onyekuru'yu savunma arkasına sarkıtmaya çalışacak. Kritik maç öncesi galibiyet planları Nijeryalı yıldızın üzerine kuruluyor.

Takımla çalışmalara önceki başlayan Mario Lemina'nın ise ikinci yarıda skorun gidişatına göre oyuna dahil olması bekleniyor. Emre Akbaba ile Adem Büyük ise Fatih Terim'in kulübedeki kozları olacak.