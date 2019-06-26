İşte Galatasaray'ın golcüsü! Abdurrahim Albayrak bile bilmiyor | Video haber

A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Son Sayfa programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Son Sayfa programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Galatasaray'ın, Banega ile herhangi bir sorunu yok. Sorun, Sevilla kulübü ile bonservis bedelinde henüz anlaşılmaması." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın forvet transferiyle ilgili de konuşan Kaplan, "Galatasaray, sadece Fatih Terim, Şükrü Hanedar ve Levent Şahin'in bildiği bir forvetle görüşüyor. Bu ismi Abdurrahim Albayrak bile bilmiyor. Benim aklıma gelen ilk isim, Radamel Falcao." dedi.