Galatasaray'da Yusuf Erdoğan krizi! Fatih Terim çıldırdı

Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Yusuf Erdoğan'ın formalı fotoğraf paylaşması Florya'da tepki çekti. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Yusuf Erdoğan'ın bu hareketinin Fatih Terim'i kızdırdığını ifade etti.