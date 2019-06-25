25 Haziran 2019, Salı

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Galatasaray'da Yusuf Erdoğan krizi! Fatih Terim çıldırdı

Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Yusuf Erdoğan'ın formalı fotoğraf paylaşması Florya'da tepki çekti. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Yusuf Erdoğan'ın bu hareketinin Fatih Terim'i kızdırdığını ifade etti.
25.06.2019

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