İşte Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesi son durum!
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak ligde maç fazlasıyla liderliğe oturmak ve Bayern Münih maçına moralli gitmek istiyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan, takımdaki son durumu açıkladı. İşte ayrıntılar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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