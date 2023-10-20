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İşte Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesi son durum!

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak ligde maç fazlasıyla liderliğe oturmak ve Bayern Münih maçına moralli gitmek istiyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan, takımdaki son durumu açıkladı. İşte ayrıntılar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

20 Ekim 2023 | 14:50
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