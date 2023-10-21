Dev Derbi öncesi taraftarlar arasında olaylar çıktı! İşte o görüntüler
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi iki ekibin de taraftarları arasında olaylar çıktı. İşte o görüntüler...
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