Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi karnesi! 7 maçta...
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çıktığı 7 derbide yalnızca 1 mağlubiyet gördü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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