17 Ekim 2019, Perşembe

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İngiltere'den Luyindama iddiası

Galatasaray'ın Kongolu stoperi Luyindama'ya İngiliz kulüplerinin ilgisi devam ediyor... Adı daha önce West Ham United ve Aston Villa ile anılan 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili Ada basınından bir iddia daha geldi. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton'ın 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Luyindama'nın transferi için Galatasaray'la anlaştığı ileri sürüldü.
17.10.2019

Finansal Fair-Play yaptırımları gereği, oyuncu satışı karşılığında transfer yapabilen sarı-kırmızılı kulübün bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

Luyindama'nın olası satışı halinde, Galatasaray'ın devre arasında stoper transferi yapması bekleniyor..

Sarı-kırmızılılar ocak ayında kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu için 8 milyon Euro bonservis ödemişti. Galatasaray'da Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Christian Luyindama, bu sezon 9 maçta forma giydi.

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