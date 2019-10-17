Galatasaray'da sakatlık krizi

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi sakatlık krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda milli ara öncesi sakatlanan Radamel Falcao, Christian Luyindama ve Mario Lemina'nın henüz hazır olmamaları Fatih Terim'i düşündürüyor. Tecrübeli teknik adamın Real Madrid maçını da düşünerek geniş kapsamlı bir rotasyon yapması söz konusu olabilir.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain maçında aşil tendonunda problem yaşayan Radamel Falcao henüz takımla çalışmalara başlamazken, Sivasspor karşısında bu bölgede Gençlerbirliği maçında olduğu gibi Florin Andone'nin oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Devler Ligi mesaisi sonrası sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen ve tedavisi süren Luyindama'nın da zorlu mücadelede forma giyme ihtimali oldukça düşük. Luyindama'nın yokluğunda savunmada Marcao'nun partnerinin Donk olması bekleniyor.

Milli ara öncesi sakatlanan ve tedavisi süren Mario Lemina da Sivasspor karşısında sahada olamayacak. Terim, orta sahada Seri, Nzonzi, Belhanda üçlüsüne görev verecek.

Öte yandan savunma beklerinin performansından memnun olmayan Fatih Terim'in bu karşılaşmada Nagatomo'nun yerine Ömer Bayram'a sol bekte görev vermesine kesin gözüyle bakılıyor.. Cezayir Milli Takımı'ndan dönen Sofiane Feghouli'nin durumuna göre emre mor da ilk on birde yer bulabilir.