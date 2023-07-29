Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuştu! İşte ilk görüntüler
Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den (PSG) transfer ettiği Arjantinli yıldız Mauro Icardi, İstanbul'a iniş yaptı. Atatürk Halaalanı'nda soruları cevaplayan 30 yaşındaki santrfor, "Geri döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı. İşte ilk görüntüler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
19:42
Galatasaray Icardi'ye kavuştu! İşte ilk görüntüler 29 Temmuz 2023 | 12:00
00:42
Icardi Türkiye'ye geliyor! 28 Temmuz 2023 | 12:00
01:09
Galatasaray Icardi'ye kavuşuyor! 27 Temmuz 2023 | 12:00
00:28
"G.Saray'ın temposu..." 26 Temmuz 2023 | 12:00
00:52
Zaha transferi için dikkat çeken sözler: Fenerbahçe ve Galatasaray... 25 Temmuz 2023 | 12:00
11:56
Galatasaray haberleri: Zaha İstanbul'da 23 Temmuz 2023 | 12:00
01:29
Galatasaray'dan orta saha hamlesi! 23 Temmuz 2023 | 12:00
01:31
Galatasaray'da Bakambu İstanbul'a geldi 23 Temmuz 2023 | 12:00