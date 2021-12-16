16 Aralık 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kancayı taktı! "Menajeri İstanbul'a geldi"
Galatasaray Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda harekata başlayan sarı kırmızılı yönetim, Ola Solbakken'i gündemine aldı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan konu hakkında açıklama yaptı. Özcan, "Fatih hoca Dennis Man'ı açıklamıştı. Benim istihbaratım Andreas Skov Olsen. Diğer isim ise Bodø/Glimt forması giyen Ola Solbakken. Menajeri İstanbul'a gelmişti ve Galatasaray yönetimi ile görüştü." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
16.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Rezan Epözdemir'in istifası Fatih Terim'i etkileyecek mi?
- Mehmet Özcan: “Galatasaray Kaleci Transferi Yapacak” A Spor/ Son Sayfa/ 14.12.2021
- Serdar Sarıdağ'dan Burak Elmas'a Eleştiri: "Haklıyken Haksız Duruma Düşüyor" / A Spor / Son Sayfa
- Ozan Zeybek: ''Beşiktaş, Şenol Güneş İle Yüzde 90 Anlaştı Diye Düşünüyorum'' A Spor / Spor Gündemi
- Çarpıcı Pereira yorumu! "İpler kopmuş durumda"
- Volkan Demir: "Fenerbahçe Kenan Koçak Konusunda Ciddi" / A Spor / Son Sayfa / 15.12.2021
- Burak Elmas: Geri dönüşü olmayan mücadelenin içindeyiz
- Gökhan Keskin: ''Galatasaray Geleceğin Takımını Hazırlıyor Devamlı Şekilde Süre Beklentisi Var''
- Kemal Belgin: ''Bu Böyle Devam Ettikçe Bir Bakarsınız Fenerbahçe Katar'a Satılmış'' A Spor / 90'A
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi