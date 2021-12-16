GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kancayı taktı! "Menajeri İstanbul'a geldi"

Galatasaray Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda harekata başlayan sarı kırmızılı yönetim, Ola Solbakken'i gündemine aldı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan konu hakkında açıklama yaptı. Özcan, "Fatih hoca Dennis Man'ı açıklamıştı. Benim istihbaratım Andreas Skov Olsen. Diğer isim ise Bodø/Glimt forması giyen Ola Solbakken. Menajeri İstanbul'a gelmişti ve Galatasaray yönetimi ile görüştü." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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