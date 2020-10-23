Hıncal Uluç'tan Flaş Galatasaray yorumu! "Ruhsuzlar..."

Son dakika Galatasaray haberi: A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımdaki oyuncular ile ilgili konuşan Uluç, "Galatasaray'da ruhsuzlar gitmiş, hevesli ve hırslı oyuncular var." ifadelerini kullandı.

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