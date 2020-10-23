Galatasaraylı yıldız için flaş sözler! "Bütün planı altüst ediyor"

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Ryan Babel ile ilgili konuşan Kelleci, "Galatasaray bir geçiş oyunu yapıyor. Top Babel'e geliyor topu durduruyor. Bütün planın altüst oluyor. Rodrigues ya da Bruma ile oynamak çözüm aşaması. Galatasaray'ın hücum setlerinde farklı bir şey göremiyoruz biz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri

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