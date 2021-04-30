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Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! "Dinlenmeye ihtiyacı var"

A Spor yorumcucu Hıncal Uluç, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim konusunda konuşan Uluç, "Fatih Terim'in dinlenmeye ihtiyacı var" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
30.04.2021
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