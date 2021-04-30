30 Nisan 2021, Cuma
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Hıncal Uluç'tan Galatasaray'a sert eleştiri! "90 dakikanın 80'ini ziyan ediyor"
A Spor yorumcucu Hıncal Uluç, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın oyununu sert bir şekilde eleştiren Uluç, "A planı, B planı, C planı olan Fatih Terim nerede? Galatasaray 90 dakikanın 80'ini ziyan ediyor" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
30.04.2021
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