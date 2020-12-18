18 Aralık 2020, Cuma
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Evren Turhan'dan Karagümrük - Galatasaray maçı sonrası Mustafa Öğretmenoğlu'na sert sözler! "İki tarafa da eyyam yaptın"
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını Artı Futbol programında değerlendirdi. Turhan, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nu "Hakem bir taraftan Fatih Hoca'yı attı öbür taraftan oyunculara sarı kart verdi, penaltıyı verdi. Her şeyi dengeleyip kimseyi kendinden memnun etmedi. İki tarafa da eyyam yaptın." sözleriyle eleştirdi.
18.12.2020
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