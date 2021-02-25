Hıncal Uluç'tan çok sert sözler! "6-0'lık maçta bile bu kadar utanmadım"

A Spor'un duayen yorumcularından Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında oynadığı futbolcu çok sert sözlerle eleştirdi. Uluç, "Bu futbol Galatasaray'a, Ali Sami Yen'in takımına ihanettir. Fenerbahçe'ye 6-0 kaybedilen maçta bile bu kadar utanmadım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberi (GS haberleri)

ABONE OL