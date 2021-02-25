Hıncal Uluç'tan çarpıcı Mostafa Mohamed sözleri! "Metin Oktay..."

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, yeni transfer Mostafa Mohamed'e yönelik "Bize Metin Oktay'ı anımsatıyor" ifadelerini değerlendirdi. Uluç, "Mohamed ne fiziksel ne de oyun olarak Metin Oktay'a benzemiyor" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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