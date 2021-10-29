GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da ayrılık! "Mutsuz olduğu için gitmek istiyor"

Galatasaray'dan ayrılacak ilk oyuncu belli oldu. Geldiği günden beri bir türlü bekleneni veremeyen Aytaç Kara, sezon ortasında takımdan ayrılmak istiyor. Sezon başından beri beklediği forma şansını bulamayan oyuncu, oynamak istediği bir takıma gitmek istiyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Aytaç'la ilgilen takımı da açıkladı. Özcan, "Aytaç kendisi de gitmek isteyebilir. Oynamak istediği bir takıma gitmek istiyor. Galatasaray'da süre bulamadığı için mutsuz. Yeni Malatyaspor, Aytaç ile ilgileniyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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