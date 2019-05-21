Hıncal Uluç: "Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşmam, utanıyorum"

Duayen spor yorumcusu Hıncal Uluç, A Spor'da yayınlanan 90'A programında Galatasaray'ın Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Uluç "Sözün bittiği yerde duruyorum ve Galatasaray'ın ne kupasını ne lig şampiyonluğunu ağzıma almıyorum. Bir Galatasaraylı olarak bunları konuşmaktan da utanıyorum. Karşı takımları konuşalım ama Galatasaray kısmını konuşmam" dedi.