Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün ekibi Okan Buruk'la görüştü!
A Spor muhabiri Emre Kaplan’ın haberine göre; yurt dışından gelen teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk’ün ekibi ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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