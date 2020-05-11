11 Mayıs 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Hasan Şaş'ın istifasında dikkat çeken detay! Canlı yayında açıkladı
Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili Son Sayfa programında değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Ilgaz Çınar, "Fatih Terim'in yayınladığı video mesajda 'Birçok şey değişecek' demişti. Bu, o değişimin habercisiymiş demek ki." dedi.
11.05.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Galatasaray oynanarak bitirilmesini istiyor"
- "Galatasaray oynanarak bitirilmesini istiyor"
- Hidayet Türkoğlu: Hepimizin amacı insan sağlığı
- Hasan Şaş'ın istifasında dikkat çeken detay! Canlı yayında açıkladı
- Hasan Şaş'ın istifasında dikkat çeken detay! Canlı yayında açıkladı
- Toroğlu'ndan olay sözler! "Ligler başlayana kadar para almasınlar"
- Bülent Uygun: Kulüpleri yaşatabilmek için maçlar oynanmalı
- Başkan Erdoğan yeni sokağa çıkma yasağını açıkladı!
- Basketbolda ligler sonlandırıldı!
Daha Fazla Gör
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde