Hasan Şaş'ın istifasında dikkat çeken detay! Canlı yayında açıkladı

Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili Son Sayfa programında değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Ilgaz Çınar, "Fatih Terim'in yayınladığı video mesajda 'Birçok şey değişecek' demişti. Bu, o değişimin habercisiymiş demek ki." dedi.

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