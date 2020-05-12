12 Mayıs 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'da Hasan Şaş istifa etti
Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade eden Şaş, sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.
12.05.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Galatasaray oynanarak bitirilmesini istiyor"
- "Galatasaray oynanarak bitirilmesini istiyor"
- Hidayet Türkoğlu: Hepimizin amacı insan sağlığı
- Falcao indirim teklifine cevap vermedi
- Hasan Şaş'ın istifasında dikkat çeken detay! Canlı yayında açıkladı
- Hasan Şaş'ın istifasında dikkat çeken detay! Canlı yayında açıkladı
- Toroğlu'ndan olay sözler! "Ligler başlayana kadar para almasınlar"
- Bülent Uygun: Kulüpleri yaşatabilmek için maçlar oynanmalı
- Galatasaray'da Hasan Şaş istifa etti
Daha Fazla Gör
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde