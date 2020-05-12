12 Mayıs 2020, Salı

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Galatasaray'da Hasan Şaş istifa etti

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade eden Şaş, sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.
12.05.2020
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