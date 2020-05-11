11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Nevzat Dindar: Galatasaray oynanarak bitirilmesini istiyor
Ülkemizde voleybol ve basketbolda liglerin sonlandırıldığı ilgili federasyonların başkanları tarafından açıklandı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, A Spor'a bağlanarak, "Galatasaray Kulübü kesinlikle buna karşı. Bununla ilgili resmi yazılar da hem voleybol federasyonuna hem de basketbol federasyonuna yazıldı. Galatasaray, liglerin tamamlanması arzusunu sadece futbolda değil, voleybol ve basketbolda da dile getirdi" ifadelerini kullandı.
11.05.2020
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