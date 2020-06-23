23 Haziran 2020, Salı
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Galatasaray'da Saracchi ile yollar ayrılabilir
Galatasaray, ara transfer döneminde 1.5 yıllığına RB Leipzig'den kiralanan ancak bekleneni veremeyen Marcelo Saracchi ile yollarını ayırabilir. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı sol bekin yerine Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılması beklenen Hasan Ali Kaldırım'ı düşünüyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
23.06.2020
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