Galatasaray'da Saracchi ile yollar ayrılabilir

Galatasaray, ara transfer döneminde 1.5 yıllığına RB Leipzig'den kiralanan ancak bekleneni veremeyen Marcelo Saracchi ile yollarını ayırabilir. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı sol bekin yerine Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılması beklenen Hasan Ali Kaldırım'ı düşünüyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

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