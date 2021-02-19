Haldun Domaç yorumladı! "Galatasaray'ın Falcao'dan kurtulması lazım"

A Spor yorumcularından Haldun Domaç, canlı yayında Galatasaray'ın eleştirilen ismi Radamel Falcao hakkında flaş yorumlarda bulundu. Domaç, sarı kırmızılıların ne yapıp yapıp ondan kurtulması gerektiğini ifade etti. İşte o sözler...

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