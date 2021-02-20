Alanyaspor-Galatasaray maçı devre arasında Erman Toroğlu: VAR hakemi Emre Malok, neden Zorbay Küçük'ü çağırmıyosun

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Alanyaspor-Galatasaray maçında yaşanan Luyindama-Babacar pozisyonu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "VAR hakemi Emre Malok, neden Zorbay Küçük'ü çağırmıyosun. Bırak izlesin kararı o versin. Böyle maçın VAR hakemi Emre Malok olamaz dedi." (GS spor haberleri)

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