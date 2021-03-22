Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması! "Neden olmasın?"
Milli Takım'ın fikstürünü değerlendiren Hakan Çalhanoğlu, "Önümüzdeki maçlar çok önemli, elemelere iyi başlamak istiyoruz. Umarım istediğimiz sonuçları alırız" dedi.
Merih Demiral ise, "Çok önemli maçlarımız var, Hollanda maçına iyi başlamak istiyoruz. Sahada gereken özveriyi gösterirsek gereken sonuçları alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.
ÇALHANOĞLU'NDAN GALATASARAY SÖZLERİ!
Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde koluna 'aslan' dövmesi yaptırmış ve bu Galatasaray'a geleceği yönünde yorumlanmıştı.
Bir gün Galatasaray'da oynayacak mısın sorusunu yanıtlayan yıldız oyuncu, "İlerde olur mu olmaz mı bilmiyorum ama inşallah olur. Dövmenin sebebi aslanı çok seviyorum, Galatasaraylı olduğum için de yaptırdım. İnşallah olur, neden olmasın?" diye Cimbom'a yeşil ışık yaktı.
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