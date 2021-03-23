23 Mart 2021, Salı
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Galatasaray'da Fatih Terim hangi sistemle oynayacak?
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in eski sisteme dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Konuyla alakalı A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, 'Sabah Sporu' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dindar, "Galatasaray'da Mostafa Mohamed ilk 11'de tek forvet olarak sahaya çıkacaktır. Falcao ise kulübede maça başlayacaktır." dedi. (GS spor haberleri)
23.03.2021
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