Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Hatayspor maçında stoper ikilisi nasıl olacak? Canlı yayında açıkladı

Galatasaray'da Marcao ve Luyindama'nın kart cezalısı olmaları sebebiyle, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Hatayspor maçına nasıl bir stoper ikilisiyle çıkacağı merak konusu. A Spor yorumcularından Serdar Kelleci, sarı kırmızılıların savunmadaki muhtemel tandemini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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