21 Mart 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Hatayspor maçında stoper ikilisi nasıl olacak? Canlı yayında açıkladı
Galatasaray'da Marcao ve Luyindama'nın kart cezalısı olmaları sebebiyle, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Hatayspor maçına nasıl bir stoper ikilisiyle çıkacağı merak konusu. A Spor yorumcularından Serdar Kelleci, sarı kırmızılıların savunmadaki muhtemel tandemini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
21.03.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- GOL | FC Köln 1-1 Borussia Dortmund
- Savaş Çorlu:"Bülent Uygun Kadroda Onyekuru ve Feghouli'yi Görmediği Zaman Ellerini Açmıştır."
- Karaman: Son vuruşları iyi değerlendiremedik
- Toroğlu'ndan derbi yorumu! "Beşiktaş alırsa..."
- Ahmet Ağaoğlu'dan Bankalar Birliği açıklaması!
- Hatay maçında stoper ikilisi kim olacak?
- Maç öncesi flaş sözler! "Trabzon golü erken bulamazsa..."
- Toroğlu'dan sert eleştiri! "Sen futbol hırsızısın"
- Hatay maçında stoper ikilisi kim olacak?
Daha Fazla Gör
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig