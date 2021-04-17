Göztepe-Galatasaray maçının ardından Fatih Terim: 7 maçta her şey olur

Göztepe-Galatasaray maçının ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, " 7 maçta her şey olur. Şampiyonluklar kazanılır, yitirilir. Sonuçta biz vazgeçmiyoruz. Nasipse, Allah izin verirse bakacağız." dedi. (GS spor haberleri)

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