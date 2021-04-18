18 Nisan 2021, Pazar
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Son dakika Galatasaray haberi: Göztepe maçının ardından açıkladı! "2 futbolcu yolcu 2 oyuncu kalıcı..."
A Spor yorumcularından Mehmet Özcan, Göztepe - Galatasaray maçını değerlendirdi. Özcan, Galatasaray'ın 3-1 kazandığı maçın ardından Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'ten övgü dolu sözlerle bahsetti. Sarı kırmızılıların gelecek sezon bu iki isimle de yollarına devam etmek istediğini ifade ederken, Saracchi ve Etebo'nun da yolcu olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
18.04.2021
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