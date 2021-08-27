Gedson Fernandes Galatasaray'a transfer olacak mı? | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın gündeminde olan Gedson Fernandes transferi için Benfica Futbol Direktörü Luisao açıklamalarda bulundu. Luisao, "Transfer için bir şey söyleyemem, Gedson şu an Benfica oyuncusu ve sanırım bizde kalacak." dedi. | Son dakika transfer haberleri (GS spor haberleri)

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