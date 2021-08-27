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Galatasaray Randers maçında Barış Alper Yılmaz rüzgarı! (Gs haberleri)

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Randers'i 2-1 mağlup ederek gruplara kalmasının ardından A Spor yorumcusu Mehmet Özcan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özcan, "Galatasaray'ın Randers maçında Barış Alper Yılmaz rüzgarı esti. 20 yaşındaki futbolcu çok farklı bir yetenek olarak ön plana çıktı." ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)
27.08.2021
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