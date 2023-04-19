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Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! "İlk defa bu kadar etkiliydi"

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-1 kazandı ve rakipleriyle puan farkının azalmasını engelledi. Alanyaspor-Galatasaray maçını A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Alpaslan, "Adekugbe ilk defa bu kadar etkili oynadı. Gün geçtikçe oyun anlayışına kendisi de katkı veriyor." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

19 Nisan 2023 | 09:05
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