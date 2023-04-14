GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş iddia! "Lale Orta bu hakem için..."
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, MHK Başkanı Lale Orta hakkında flaş bir iddia ortaya koydu. Toroğlu, "Bu maçtan önce bana bir mesaj geldi. Lale Orta, hakem Mustafa Kürşad Filiz hakkında yayıncı kuruluşta youmculuk yaparken 'Bu adama nasıl maç veriyorlar. Bir alt kümede maç yönetemez.' dediğini söylediler." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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