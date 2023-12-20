Galatasaraylı yıldız için flaş yorum! "Devre arasında ayrılacak"
Son dakika spor haberi:Galatasaray'da Sergio Oliviera göğüs kasında oluşan kopuk nedeniyle sakatlanmıştı. Yıldız oyuncu ameliyat olurken flaş bir iddia ortaya atıldı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Portekizli futbolcunun son durumunu değerlendirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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