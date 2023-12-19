GALATASARAY HABERLERİ: Metin Öztürk'ten Avrupa Ligi sözleri! "Kolay bir kura gibi ama..."
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'la eşleşen Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, kurayı A Spor'a değerlendirdi. Öztürk, "Kolay bir kura gibi ama bu işler belli olmuyor. İnşallah sonu 2000 gibi olur." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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