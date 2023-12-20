Erman Toroğlu'dan Galatasaray'ın yıldızına eleştiri! "Başına iş alır"
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılıların file bekçisi Günay Güvenç'i eleştirdi. İşte Toroğlu'nun sözleri... | Galatasaray haberleri
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