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Erman Toroğlu'dan Galatasaray'ın yıldızına eleştiri! "Başına iş alır"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılıların file bekçisi Günay Güvenç'i eleştirdi. İşte Toroğlu'nun sözleri... | Galatasaray haberleri

20 Aralık 2023 | 21:00
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