Galatasaraylı Sacha Boey'den transfer sözleri! "Fenerbahçe'den teklif..."
Galatasaray'da futbolculardan Sacha Boey, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Fransız sağ bek, geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu. İşte genç oyuncunun sözleri...
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