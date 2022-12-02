Galatasaray'da Dünya Kupası'nda yer alan oyuncular izin kararı
Galatasaray'da Dünya Kupası arası çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılar, Dünya Kupası'nda oynayan oyunculara ekstra izin verilecek. Galatasaray'da 5 oyuncu Dünya Kupası'nda görev aldı. İşte A Spor yorumcusu Mehmet Özcan dikkat çeken açıklamaları... | GS SPOR HABERLERİ
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