25 Temmuz 2019, Perşembe
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Mustafa Cengiz'den flaş transfer açıklaması!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Galatasaray her zaman dünya yıldızlarıyla beraber olur. Her an her şey gelebilir, her an herkes gidebilir." ifadelerini kullandı.
25.07.2019
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